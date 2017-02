Draghi: geen versoepeling bankregels

ANP Draghi: geen versoepeling bankregels

BRUSSEL - President Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) is erg bezorgd over het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om de strenge regels voor de bankensector te versoepelen. Volgens Draghi is een versoepeling van de bankregels ,,wel het laatste wat we nu nodig hebben''.

Door ANP - 6-2-2017, 17:46 (Update 6-2-2017, 17:46)

Dat zei Draghi maandag in het Europees Parlement. Volgens de ECB-president hebben de strikte regels voor banken die na de financiële crisis zijn ingevoerd juist gezorgd voor een sterker financieel systeem. Er moet daarom niet worden teruggegaan naar de omstandigheden die er waren voor de crisis, aldus Draghi.

De ECB-voorzitter verwierp verder de beschuldigingen uit het kamp van Trump dat Duitsland de ,,zwaar ondergewaardeerde'' euro als middel zou gebruiken om een handelsvoordeel te verkrijgen ten opzichte van zowel de Verenigde Staten als andere Europese landen. De sterke handelsprestaties van Duitsland zijn volgens Draghi het gevolg van een verhoogde productiviteit. Daarbij is het land niet schuldig aan valutamanipulatie, aldus de centralebankpresident.