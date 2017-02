Weer onrust bij KLM om 'centralisatieplannen'

AMSTELVEEN - De ondernemingsraad van KLM maakt zich grote zorgen over hernieuwde pogingen van moederbedrijf Air France-KLM om zeggenschap over belangrijke onderdelen naar Parijs te halen. Het gaat onder meer om de afdeling die relaties onderhoudt met samenwerkingspartners van de luchtvaartmaatschappij.

Door ANP - 6-2-2017, 9:17 (Update 6-2-2017, 9:17)

Dat bevestigt or-voorzitter Jan-Willem van Dijk maandag na een bericht in De Telegraaf. De medezeggenschapsraad krijgt volgens hem signalen van medewerkers hoog in de KLM-organisatie dat het holdingbestuur, tegen gemaakte afspraken in, meer macht naar zich toe wil trekken.

Banen staan volgens Van Dijk niet direct op het spel, wel ,,cruciale zeggenschap'' over zaken als strategie, commercie en digitalisering. ,,Als de groep daar slagvaardiger van zou worden, dan prima'', aldus de or-voorzitter. ,,Maar wij zien geen verbetering. Alles wat via Frankrijk loopt, gaat traag of verzandt.''