ANP Opmars banken zet Wall Street hoger

NEW YORK ( - ) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag halverwege de handel op winst. Beleggers verwerkten onder meer de ingreep van president Donald Trump in de bankensector, die enkele door zijn voorganger vanwege de financiële crisis aangescherpte regels weer versoepelt. Verder wordt gekeken naar het nieuwste banenrapport van de Amerikaanse overheid.

Door ANP - 3-2-2017, 19:33 (Update 3-2-2017, 19:33)

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,9 procent hoger op 20.060 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2299 punten. De technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 5658 punten.

De aankondiging van de versoepeling van bankenregels was eerder op de dag al genoeg om Europese financiële fondsen een zetje te geven. In New York dikten ook onder meer de banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase tot 4,4 procent aan. Creditcardmaatschappij Visa steeg zelfs 4,8 procent, mede na presentatie van goed ontvangen kwartaalcijfers.

Banenrapport

Het nieuwe banenrapport pakte aanzienlijk beter uit dan verwacht. Zo bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten vorige maand met 227.000 arbeidsplaatsen is toegenomen. Economen hadden in doorsnee op 180.000 nieuwe banen gerekend. Het cijfer over december bleef vrijwel onveranderd op 157.000 nieuwe banen.

Bij de overige bedrijven kreeg webwinkelgigant Amazon.com een tik. Het bedrijf verloor 3,2 procent na bekendmaking van een teleurstellende vooruitblik. Wel was de winst afgelopen kwartaal hoger dan gedacht. Aandelen van warenhuisketen Macy's werden 4,8 meer waard na berichten dat de Canadese branchegenoot Hudson's Bay werkt aan een overname.

GoPro

De producent van actiecamera's en drones GoPro maakte een duikvlucht. De omzet van het bedrijf was afgelopen kwartaal lager dan gedacht en de verwachtingen voor het eerste kwartaal zijn veel slechter dan analisten hadden voorspeld. GoPro kreeg meerdere afwaarderingen aan de broek. Het aandeel verloor bijna 12 procent.

Ook Deckers Outdoor ging fors onderuit. Het bedrijf achter onder meer de Ugg-laarzen publiceerde teleurstellende kwartaalresultaten en leverde ruim 17 procent in.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent naar 53,80 dollar. Brent werd 0,6 procent duurder op 56,85. De euro was 1,0775 dollar waard, tegen 1,0787 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.