Europese banken nemen beurzen op sleeptouw

AMSTERDAM - De belangrijkste Europese beurzen zijn vrijdag eensgezind positief het weekend ingegaan. Financiële fondsen werden gesteund door berichten dat de Amerikaanse president Donald Trump begint met zijn plan om strenge regels voor banken in de Verenigde Staten te versoepelen.

Door ANP - 3-2-2017, 17:45 (Update 3-2-2017, 17:50)

De AEX sloot 0,8 procent hoger op 485,92 punten. De MidKap steeg 0,3 procent naar 702,50 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen 0,2 tot 0,7 procent.

Aegon, ING en ABN AMRO behoorden tot de sterkste stijgers in de Amsterdamse hoofdindex, met plussen van 0,8 tot 2,4 procent. In Londen stond Barclays 3,4 procent hoger, terwijl branchegenoot RBS er 2,7 procent aan beurswaarde bijkreeg. In Frankfurt steeg Deutsche Bank 3,6 procent, terwijl BNP Paribas in Parijs 1,5 procent won.