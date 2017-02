Wall Street opent hoger

ANP Wall Street opent hoger

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend. Beleggers verwerkten onder meer het nieuwste banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat aanzienlijk beter uitviel dan gedacht. Verder stonden banken in de belangstelling.

Door ANP - 3-2-2017, 15:40 (Update 3-2-2017, 15:40)

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,6 procent hoger op 19.999 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2290 punten. De technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 5652 punten.

Uit het banenrapport bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten vorige maand met 227.000 arbeidsplaatsen is toegenomen. Economen hadden in doorsnee op 180.000 nieuwe banen gerekend. Het cijfer over december bleef vrijwel onveranderd op 157.000 nieuwe banen.

JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup stegen tot 2,5 procent. Donald Trump zou vrijdag de eerste stappen willen zetten in de door hem beoogde ontmanteling van strengere regels voor banken, die na de financiële crisis zijn ingevoerd.