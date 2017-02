Shell en ING in schijnwerpers op Damrak

ANP Shell en ING in schijnwerpers op Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is donderdag met een kleine winst aan de nieuwe handelsdag begonnen. Vooral de koerswinsten van olie- en gasreus Shell en financieel fonds ING gaven de hoofdindex op het Damrak een impuls. Ook internationaal kwam een grote groep bedrijven met resultaten.

Door ANP - 2-2-2017, 9:11 (Update 2-2-2017, 9:49)

De AEX stond na ruim een halfuur handelen 0,3 procent hoger op 481,15 punten. De MidKap noteerde vlak, op 696,93 punten. De DAX in Frankfurt verloor 0,2 procent, terwijl de hoofdgraadmeter in Parijs niet afweek van de slotstand van woensdag. De FTSE in Londen steeg een fractie.

Shell won in het eerste uur 1,4 procent. Het concern zag de winst afgelopen kwartaal stijgen, mede door de fors hogere productie. Wel viel deze veel lager uit dan analisten hadden voorspeld.

ING werd door beleggers met een plus van 1 procent beloond voor zijn resultaten. De bank meldde onder meer een stevige winstgroei over heel 2016. Daarbij presteerde het bedrijf met name in het afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht.

ArcelorMittal deed het als enige fonds in de AEX nog beter dan de twee zwaargewichten. Het staalconcern zag zijn beurswaarde 2,5 procent stijgen. NN Group sloot de rij met een verlies van 2 procent. De verzekeraar zet zijn bod op branchegenoot Delta Lloyd door. Aandeelhouders hebben tot en met 7 april de tijd om hun stukken aan te bieden.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco won 0,3 procent. Het vastgoedbedrijf zag zijn totale huurinkomsten in 2016 met dik 5 procent oplopen, tot 1,5 miljard euro.

Deutsche Bank ging in Frankfurt 5 procent onderuit. De bank sloot 2016 opnieuw af met dieprode cijfers, met name als gevolg van boetes en schikkingen in verband met misstappen die in het verleden werden begaan. Automaker Daimler leverde 2,6 procent in, nadat het de boeken had geopend. De winst van het concern viel lager uit dan voorzien.

In Londen stond farmaceut verloor Vodafone 1,3 procent aan beurswaarde, hoewel het afgelopen kwartaal de inkomsten uit zijn dienstverlening toenamen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent naar 53,80 dollar. Brent was met 56,80 dollar per vat nagenoeg even duur als een dag eerder. De euro was 1,0805 dollar waard, tegen 1,0770 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.