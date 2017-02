Weer miljardenverlies Deutsche Bank in 2016

ANP Weer miljardenverlies Deutsche Bank in 2016

FRANKFURT - Deutsche Bank heeft de resultaten in het vierde kwartaal van 2016 iets zien verbeteren. Toch sloot de bank het jaar opnieuw af met dieprode cijfers, met name als gevolg van boetes en schikkingen in verband met misstappen die in het verleden werden begaan.

Door ANP - 2-2-2017, 8:05 (Update 2-2-2017, 8:05)

Het nettoverlies kwam afgelopen kwartaal uit op 1,9 miljard euro, tegen 2,1 miljard euro een jaar eerder. De inkomsten gingen ten opzichte van een jaar eerder met 6 procent omhoog naar 7,1 miljard euro.

Over heel 2016 kwam Deutsche Bank onder de streep 1,4 miljard euro tekort. Een jaar eerder werd de bank nog zwaarder getroffen door boetes. Toen werd een nettoverlies van 6,8 miljard euro in de boeken gezet.

De baten zakten afgelopen jaar met 10 procent naar 30 miljard euro. Dat komt door onder meer de aanhoudend lage rente, zwakke marktomstandigheden en het besluit van Deutsche Bank om sommige activiteiten af te bouwen.