Weer winstwaarschuwing Sony

TOKIO - De nabije toekomst van techreus Sony is weer minder rooskleurig. Het Japanse bedrijf kwam donderdag voor de tweede keer in korte tijd met een winstwaarschuwing voor het hele boekjaar dat loopt tot 1 april.

Door ANP - 2-2-2017, 7:59 (Update 2-2-2017, 7:59)

Vooral de kwakkelende filmdivisie kost Sony veel meer geld dan het de Japanners lief is. Eerder deze week maakte het bedrijf bekend bijna een miljard euro af te schrijven op de waarde van de filmtak. Die stap werkt logischerwijs door in de resultaten van het bedrijf.

Sony verwacht in het hele boekjaar een winst van omgerekend 213 miljoen euro. Dat is fors minder dan de 494 miljoen euro die eerder werd voorzien. Dat bedrag was ook al een verlaging ten opzichte van een eerdere raming. Eerder kende Sony al tegenslagen doordat de productie enige tijd stil lag als gevolg van aardbevingen. Daarnaast boekte het verlies op de verkoop van zijn batterijdivisie.