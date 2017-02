Koerswinst KPN verdampt op groen Damrak

ANP Koerswinst KPN verdampt op groen Damrak

AMSTERDAM - KPN wist woensdag zijn aanvankelijke koerswinst na de publicatie van de kwartaalcijfers niet vast te houden en zakte licht in het rood op de beurs in Amsterdam. Alle andere fondsen in de AEX-index lieten wel winsten zien. De beurshandel toonde daarmee enig herstel van de verliezen eerder deze week.

Door ANP - 1-2-2017, 12:16 (Update 1-2-2017, 12:16)

De AEX noteerde richting het middaguur 1,1 procent in de plus op 482,02 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 695,64 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,2 procent vooruit.

KPN leverde 0,4 procent in en was daarmee de enige daler in de AEX. Het telecomconcern heeft in het vierde kwartaal de onderliggende resultaten weten te verbeteren, ondanks een verder dalende omzet. Analisten noemden de verwachting voor dit jaar echter voorzichtig.

Siemens

Biotechnoloog Galapagos was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 3,5 procent. Andere sterke stijgers waren ArcelorMittal (plus 3,3 procent) en Aegon (plus 2,1 procent).

Siemens sprong 4,7 procent omhoog in Frankfurt. Het Duitse technologieconcern verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele jaar. De Zweedse truckfabrikant Volvo was in Stockholm een positieve uitschieter met een plus van 6,8 procent, dankzij beter dan verwachte resultaten. De cijfers van het Zweedse witgoedbedrijf Electrolux vielen minder in de smaak en dat aandeel daalde bijna 3 procent in Stockholm.

Fed

In Madrid verloor BBVA ruim 2 procent. De Spaanse bank heeft vorig kwartaal ruim een kwart minder winst geboekt dan een jaar eerder. Het resultaat werd gedrukt door een voorziening die werd getroffen om hypotheekklanten met nadelige rentecontracten te compenseren.

De Amerikaanse Federal Reserve komt later op de dag met een rentebesluit. De Fed houdt naar alle waarschijnlijkheid het monetaire beleid onveranderd, na de renteverhoging van december. Mogelijk kan wel meer duidelijk worden over het toekomstige beleid van de Fed.

De euro was 1,0785 dollar waard, tegen 1,0795 dollar bij het Europese slot een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent naar 52,94 dollar. Brent werd ook 0,3 procent duurder, bij 55,74 dollar per vat.