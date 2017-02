Unilever zet bussen in

ANP Unilever zet bussen in

AMSTERDAM - Unilever biedt werknemers van de te sluiten onderzoeksafdeling in Vlaardingen hulp bij de overstap naar de nieuwe vestiging in Wageningen. Het bedrijf biedt onder meer collectief busvervoer aan in de eerste jaren na de verhuizing, die in 2019 plaatsvindt. Dat meldde vakbond CNV Vakmensen woensdag.

Door ANP - 1-2-2017, 10:30 (Update 1-2-2017, 10:30)

De bond heeft een sociaal plan afgesproken met de voedings- en verzorgingsmiddelenfabrikant dat ervoor zorgt dat de huidige ruim achthonderd werknemers in Vlaardingen hun baan kunnen behouden, als ze dat zelf willen. Unilever maakt de overstap naar Wageningen daarbij makkelijker, onder meer via het busvervoer waarbij de reistijd als werktijd geldt. Ook komt er regeling die een verhuizing naar de regio Wageningen aantrekkelijker maakt. Het sociaal plan geldt tot en met 2024.

Unilever wil zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten centraliseren. In Wageningen, dicht bij de landbouwuniversiteit en een hele voorraad daar gevestigde start-ups, gaat het bedrijf voortaan al zijn innovatiewerk op het gebied van voeding doen.