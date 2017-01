De Mol krijgt blik in boeken TMG

AMSTERDAM - Talpa heeft van Telegraaf Media Groep (TMG) inzicht gekregen in de boeken. Daarmee krijgt het televisiebedrijf van John de Mol volgens TMG dezelfde mogelijkheden als het Vlaamse krantenbedrijf Mediahuis.

Door ANP - 31-1-2017, 18:54 (Update 31-1-2017, 18:54)

Grootaandeelhouder John de Mol liet vorige week weten TMG over te willen nemen, nadat het Mediahuis eerder al het voornemen voor een bod op tafel had gelegd. Beide partijen voeren nu boekenonderzoek uit. TMG praat daarnaast met Talpa en Mediahuis over onder meer financiële voorwaarden, de dealzekerheid en mededingingszaken.

Daarnaast wil het moederbedrijf van De Telegraaf garanties ten aanzien van de strategie en de redactionele vrijheid.

Het bestuur en de commissarissen van TMG ,,beoordelen beide voorstellen zorgvuldig'', aldus het bedrijf.