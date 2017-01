AEX laat winst lopen

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met verlies gesloten. De graadmeters stonden lange tijd in het groen, maar mede door de aanhoudend slechte sfeer op Wall Street verdwenen de winsten in het laatste uur. De markten blijven afwachtend door alle onzekerheid over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

Door ANP - 31-1-2017, 18:15 (Update 31-1-2017, 18:15)

De Amsterdamse AEX-index eindigde met een verlies van 0,6 procent op 476,71 punten. De MidKap zakte 0,2 procent naar 690,37 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,3 procent.

De nieuwe Amerikaanse regering liet dinsdag vooral haar sporen na op de valutamarkt. Een belangrijke economisch adviseur van Trump beschuldigde Duitsland ervan de zwakke euro te misbruiken om handelsvoordelen te halen ten opzichte van de VS en de rest van Europa. De waarde van de euro liep op naar 1,0795 dollar, tegen 1,0685 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.