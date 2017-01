Verkopen Harley-Davidson nemen opnieuw af

ANP Verkopen Harley-Davidson nemen opnieuw af

MILWAUKEE - Harley-Davidson heeft zijn verkopen afgelopen kwartaal opnieuw zien afnemen, maar niet zo hard als in het kwartaal ervoor. De Amerikaanse motorbouwer wist met een totaal van dik 46.600 stuks ongeveer 0,5 procent minder motoren aan de man te brengen dan in het laatste kwartaal van 2015. In het thuisland, verreweg de belangrijkste markt voor het bedrijf, waren Harley's wel weer wat meer gewild.

Door ANP - 31-1-2017, 15:24 (Update 31-1-2017, 15:24)

De populariteit van het roemruchte motorenmerk is al langer tanende. In 2016 als geheel bleven de verkopen 1,6 procent achter ten opzichte van een jaar eerder, waarbij vooral de afzet in de Verenigde Staten flink lager uitkwam. Harley zag zijn jaarwinst teruglopen van dik 752 miljoen dollar in 2015 naar ruim 692 miljoen dollar. De omzet bleef stabiel op circa 6 miljard dollar.

Het ligt niet voor de hand dat de verkopen snel zullen aantrekken. Volgens Harley-topman Matt Levatich is er sprake van stevige concurrentie. Voor 2017 rekent het bedrijf vooralsnog op een stabilisering tot lichte afname van de motorenverkoop.