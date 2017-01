'Kans op baanverlies spectaculair gedaald'

ANP 'Kans op baanverlies spectaculair gedaald'

AMSTERDAM - De kans dat mensen in de komende drie maanden hun baan zullen verliezen is fors gedaald. Volgens het Economisch Bureau van ING hoeft momenteel gemiddeld slechts één op de honderd werknemers zich zorgen te maken. Het risico van baanverlies is daarmee volgens de bank weer even klein als voor de crisis in 2008. In de hoogtijdagen van de financiële crisis in 2013 zat nog één op de zestig werknemers op de wip.

Door ANP - 31-1-2017, 10:13 (Update 31-1-2017, 10:13)

Volgens ING is niet alleen de kans om vanuit een baan werkloos te raken ,,spectaculair afgenomen", ook voelen werknemers meer zekerheid over hun baan. ,,De arbeidsmarkt herstelt en veel huishoudens voelen zich zekerder over hun financiële situatie", meent ING op basis van eigen onderzoek.

Daaruit blijkt dat ruim negen op de tien werknemers de kans op baanverlies klein achten. Daarbij is nauwelijks een verschil te merken tussen jongere en oudere werknemers.