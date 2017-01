Kleine plus voor beurs Amsterdam

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger geopend, na de flinke verliesbeurt op maandag. Beleggers blijven voorzichtig gezien de onrust rond het migratiebeleid van president Donald Trump.

Door ANP - 31-1-2017, 9:17 (Update 31-1-2017, 9:17)

De Amsterdamse AEX-index noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 479,95 punten. De MidKap klom licht tot 691,79 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stonden vlak tot licht hoger.

Shell steeg 0,2 procent in de AEX. Het olieconcern kondigde aan voor 3,8 miljard dollar aan activiteiten in de Noordzee en voor 900 miljoen dollar aan bezittingen in Thailand te verkopen. De verkopen maken deel uit van het desinvesteringsprogramma van Shell. Société Générale kwam met een adviesverlaging voor Shell.