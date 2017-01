Shell stoot bezittingen in Noordzee af

AMSTERDAM - Shell heeft voor 3,8 miljard dollar aan bezittingen voor de Britse kust op de Noordzee verkocht aan oliebedrijf Chrysaor. Dat maakt de olie- en gasreus dinsdag bekend.

Door ANP - 31-1-2017, 8:29 (Update 31-1-2017, 8:29)

Shell voorziet een boekhoudkundige winst op de verkoop. De deal is nog afhankelijk van de goedkeuring van autoriteiten en wordt naar verwachting in de tweede helft van 2017 afgerond. Er gaan circa vierhonderd medewerkers over van Shell naar Chrysaor.