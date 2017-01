AH krijgt Belgische filialen niet verkocht

ANP AH krijgt Belgische filialen niet verkocht

ANTWERPEN - De samensmelting van de supermarktketens Albert Heijn en Delhaize in België wil niet vlotten. De Belgische mededingingsautoriteit bepaalde bijna een jaar geleden dat AH-moedermaatschappij Ahold acht van de 42 filialen in België moest afstoten, maar dat is nog altijd niet gebeurd.

Door ANP - 30-1-2017, 11:38 (Update 30-1-2017, 11:38)

Omdat aan de voorwaarde niet is voldaan, blijven Albert Heijn en Delhaize vooralsnog concurrenten in België. Grote spelers als Carrefour en Colruyt hebben geen plannen om de vestigingen in onder meer Antwerpen, Gent en Turnhout over te nemen, schrijft de Gazet van Antwerpen maandag.

Medewerkers van de supermarktketen zijn gefrustreerd omdat er niet zou worden geïnvesteerd. ,,Albert Heijn houdt ons aan het lijntje’’, zegt een personeelslid in de krant. ,,De onzekerheid maakt ons moe.’’