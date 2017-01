UniCredit onder druk door nieuwe afschrijving

ANP UniCredit onder druk door nieuwe afschrijving

ROME - UniCredit voldeed eind vorig jaar door forse afschrijvingen op slechte leningen niet aan de kapitaaleisen van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat meldde de Italiaanse bank maandag.

Door ANP - 30-1-2017, 11:07 (Update 30-1-2017, 11:07)

UniCredit kondigde eerder al aan 13 miljard euro aan vers kapitaal te willen ophalen. Dat geld blijkt extra hard nodig, omdat de grootste bank van Italië vorig kwartaal ruim 12 miljard euro heeft afgeschreven om af te raken van leningen die oninbaar zijn geworden.

De berichten van UniCredit vielen slecht bij beleggers in Milaan. Het aandeel van de bank stond in de ochtendhandel ruim 5 procent in de min, nadat de handel korte tijd was stilgelegd.