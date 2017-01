Europese beurzen zakken weg

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met verlies geopend. Ook andere Europese beursgraadmeters begonnen lager. Beleggers staan voor een week die bol staat van de kwartaalcijfers van grote Europese en Amerikaanse bedrijven en belangrijke economische publicaties. Maandag is de agenda echter nog relatief leeg.

Door ANP - 30-1-2017, 9:13 (Update 30-1-2017, 9:55)

De Amsterdamse AEX-index stond na ruim een halfuur handel 0,5 procent in de min op 483,32 punten. De MidKap zakte 0,2 procent naar 696,40 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren 0,6 tot 0,9 procent.

ABN AMRO voerde de AEX aan met een plus van 1,3 procent. Analisten van Credit Suisse hebben het aandeel van de Nederlandse bank op hun kooplijst gezet. Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij van 25 hoofdfondsen met een verlies van 5 procent, na een verkoopadvies door analisten van Goldman Sachs.

ASML

Ook andere aandelen kwamen in beweging door aanbevelingen van analisten. Chipmachinefabrikant ASML won 0,4 procent, mede omdat ABN AMRO het aandeel een koopadvies gaf. Groothandels- en supermarktbedrijf Sligro kreeg er 0,5 procent bij in de MidKap, na positieve uitlatingen door analisten van Bank DeGroof Petercam.

In Amsterdam krijgt het kwartaalcijferseizoen woensdag een vervolg, met publicaties van de AEX-bedrijven KPN en Unibail-Rodamco. Het zwaartepunt ligt op donderdag, als ING en Shell voorbeurs de boeken van het vierde kwartaal openen. Vrijdag volgen nog de vastgoed-midkappers Wereldhave en WDP.

Inflatie

Elders in Europa staan onder meer cijfers op het programma van Hennes & Mauritz, Siemens, Electrolux, Daimler, Deutsche Bank en Vodafone. Vanuit de VS komen er onder meer kwartaalrapportages van tech- en internetgrootmachten Apple, Facebook en Amazon.

Deze week staan ook belangrijke cijfers op de rol over de inflatie en economische groei in Europa en de arbeidsmarkt in de VS. Verder neemt de Federal Reserve een besluit over de rente in de VS. Over het algemeen worden daarbij geen wijzigingen voorzien.

De prijs van Amerikaanse olie zakte met 0,1 procent naar 53,10 dollar. Brent werd ook een fractie goedkoper, bij 55,37 dollar per vat. De euro was exact 1,07 dollar waard, tegen 1,0695 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.