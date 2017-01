Toyota weer ingehaald door Volkswagen

TOKIO - Toyota is zijn troon als grootste automaker ter wereld weer kwijt aan Volkswagen. De afgelopen vier jaar bleef de Japanse autobouwer de Duitse rivaal nog voor.

Door ANP - 30-1-2017, 7:39 (Update 30-1-2017, 7:39)

De wereldwijde verkopen van Toyota stegen afgelopen jaar met 0,2 procent naar 10,2 miljoen voertuigen. Volkswagen verkocht 3,8 procent meer voertuigen dan in 2015 en kwam uit op 10,3 miljoen auto's, vrachtwagens en bussen.

Toyota kampte met tegenvallende verkopen in het buitenland. Het concern worstelde vooral in de Amerikaanse markt, terwijl Volkswagen juist profiteerde van stijgende verkopen in China.

Beide bedrijven krijgen dit jaar op die twee voor hen belangrijke markten te maken met tegenwind. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven handelsbarrières op te werpen voor producten uit het buitenland. In China loopt een voor Volkswagen gunstige belastingregeling af.