Techbedrijven veroordelen inreisverbod VS

ANP Techbedrijven veroordelen inreisverbod VS

WASHINGTON - Grote tech- en internetbedrijven als Apple, Google en Facebook hebben het migratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump scherp veroordeeld. In boodschappen aan hun personeel spraken zij zich uit tegen het door Trump uitgevaardigde inreisverbod voor mensen uit zeven moslimlanden.

Door ANP - 29-1-2017, 16:05 (Update 29-1-2017, 16:05)

,,Apple zou zonder migratie niet hebben bestaan'', stelde topman Tim Cook. Hij verwees daarbij naar Apple-icoon en mede-oprichter Steve Jobs, wiens vader uit Syrië kwam. Cook heeft zijn kritiek gedeeld met het Witte Huis.

De harde woorden van Trump op het gebied van migratie maken het volgens veel techbedrijven al moeilijk om personeel te werven in het buitenland. Het omstreden inreisverbod van dit weekeinde heeft nog niet veel gevolgen, maar de bedrijven zijn wel bezorgd over de kritiek van Trump op visa die vaak worden gebruikt om hooggeschoold personeel uit bijvoorbeeld India naar de VS te halen.