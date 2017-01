ESM: geen reden alarm over Griekse schuld

LUXEMBURG - Het Europese hulpprogramma voor Griekenland is geloofwaardig en biedt voldoende ruimte om tegenvallers op te vangen. Dat stelde het Europese noodfonds ESM zondag, nadat het IMF in een uitgelekt rapport opnieuw had gewaarschuwd dat de Griekse schuldenlast binnen het huidige programma nog decennialang een groot probleem blijft.

Door ANP - 29-1-2017, 14:36 (Update 29-1-2017, 15:22)

In het rapport blijft het IMF bij zijn kritiek op het huidige beleid rond Griekenland, waarbij niets noemenswaardigs zou worden gedaan om de Griekse schuld houdbaar te maken. Het IMF herhaalt daarbij zijn advies om de schuld te verlichten, terwijl de Grieken zelf zorgen dat problemen op het gebied van belastingen en pensioenen worden aangepakt.

Het ESM liet echter weten geen reden te zien om alarm te slaan over de Griekse schuldenlast. Een woordvoerder van het noodfonds benadrukte dat Europa heeft beloofd om de Griekse schuld te verlichten, als de Griekse regering zich aan al haar beloftes over economische hervormingen houdt.

Hervormingen

Het IMF en de eurolanden hebben al maanden een fundamenteel meningsverschil over de aanpak van de Griekse problemen. Daarbij hamert het fonds op minder ambitieuze doelen voor het overschot in de Griekse financiën. De aandacht zou moeten verschuiven naar hervormingen die de Griekse economie op termijn sterker maken.

Volgens de berekeningen van het fonds is de verbetering van de Griekse schuld in de komende jaren van korte duur. In de decennia na 2018 zou de schuld weer exploderen. De eurolanden houden echter vast aan een optimistischer scenario voor de Griekse schuld. Het IMF kan besluiten zijn deelname aan de Griekse steun te staken, als de Griekse schuld volgens zijn inschattingen geen houdbaar niveau lijkt te gaan bereiken.

DNB-president Klaas Knot zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat hij dit niet verwacht. Net als het ESM wees hij op de maatregelen die worden genomen om de Griekse schuld draaglijker te maken. ,,Maar het is niet eenvoudig. De schulden zijn nu in het bezit van de overheden die rond 2010 de enige waren die nog bereid waren om Griekenland te helpen.''