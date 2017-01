DSM aanvoerder in rode AEX

ANP DSM aanvoerder in rode AEX

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam stond vrijdagmiddag licht in de min. Speciaalchemieconcern DSM was bij de hoofdfondsen een opvallende uitzondering met een duidelijke winst. Ook op andere Europese beurzen kleurden de koersenborden overwegend rood. Beleggers verwerkten onder meer tegenvallende cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten.

Door ANP - 27-1-2017, 15:56 (Update 27-1-2017, 15:56)

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent lager op 485,72 punten. De MidKap noteerde 0,4 procent hoger op 697,46 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs noteerden tot 0,6 procent lager. Londen steeg 0,2 procent.

Bij de hoofdfondsen aan het Damrak was DSM de sterkste stijger met een winst van 1,6 procent, zonder duidelijk aantoonbare oorzaak. Uitzendonderneming Randstad sloot de rij met een min van 1,5 procent. Bij de middelgrote fondsen profiteerde GrandVision van een adviesverhoging. Het optiekbedrijf won 3,2 procent.

Koerssprong AND

Bij de lokale fondsen in Amsterdam dikte AND International Publishers nog eens 3,7 procent aan, nadat het aandeel kort voor het slot op donderdag ook al een koerssprong maakte. De kaartenmaker heeft de vraag naar zijn geocoding-diensten, het omzetten van een adresomschrijving in een aangegeven geografische locatie, stevig zien toenemen sinds Google zijn prijzen heeft verhoogd.

In Londen maakte supermarktreus Tesco een koerssprong van bijna 11 procent. Het concern neemt groothandelsbedrijf Booker (plus 18 procent) over. Vooral het vooruitzicht van honderden miljoenen aan omzet- en kostenvoordelen leek aandeelhouders tevreden te stemmen.

UBS verliest

UBS kleurde de handel in Zürich. De Zwitserse bank verloor 3,4 procent nadat het de boeken opende. UBS wist zijn brutowinst in het vierde kwartaal meer dan te verdrievoudigen, maar hield onder de streep minder over.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 53,17 dollar. De Brentprijs stond 1,4 procent lager op 55,47 dollar per vat. De euro was 1,0709 dollar waard, tegen 1,0663 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.