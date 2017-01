Chevron onderuit bij opening Wall Street

ANP Chevron onderuit bij opening Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag voorzichtig aan de handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten een grote stroom aan bedrijfsresultaten. Dow-fonds Chevron behoorde tot de opvallendste dalers nadat het de boeken had geopend. Verder drukte minder dan verwachte macro-economische cijfers, waaronder een tegenvaller over de groei van de Amerikaanse economie het sentiment.

Door ANP - 27-1-2017, 15:41 (Update 27-1-2017, 15:41)

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten vlak op 20.102 punten. De bredere S&P 500 stond 0,1 hoger op 2297 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg eveneens 0,1 procent naar 5661 punten.

De Amerikaanse economie bleek in het vierde kwartaal van 2016 heel wat minder hard te zijn gegroeid dan in de voorgaande periode. De vooruitgang was bovendien minder dan wat economen hadden voorspeld. Verder bleek onder meer dat de orders voor duurzame goederen onverwacht met 0,4 procent zijn gedaald in december.

Chevron

Bij de bedrijven viel onder meer Chevron in negatieve zin op. Het bedrijf wist een verlies om te buigen in winst, maar analisten en beleggers hadden hogere verwachtingen. Het aandeel leverde 2,8 procent in.

Ook Colgate-Palmolive, Starbucks en American Airlines wisten met hun resultaten niet te overtuigen. Het tegenovergestelde gold voor Microsoft en Google-moeder Alphabet .