Nikkei met winst het weekend in

TOKIO - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met winst gesloten. Beleggers in Tokio reageerden onder meer op het Japanse inflatiecijfer over de maand december. Dat viel ondanks een lichte daling iets hoger uit dan waar rekening mee werd gehouden. Elders in Azië gingen de graadmeters eveneens met winst het weekeinde in.

Door ANP - 27-1-2017, 7:53 (Update 27-1-2017, 7:53)

De Nikkei eindigde de laatste sessie van de week 0,2 procent hoger op 19.467,40 punten. De yen verloor verder aan waarde. Verder gaf de recente opmars van de olieprijzen met name energiebedrijven een zet in de goede richting. Olieconcern Inpex behoorde met een plus van 3,7 procent tot de sterkste stijgers. Ook banken en andere financiële instellingen bleven aan de goed kant van de score.

De Kospi in Seoul won 0,8 procent, terwijl de All Ordinaries in Sydney met een winst van 0,7 procent de handel uitging. In Hongkong stond de Hang Seng tussentijds 0,1 procent lager.