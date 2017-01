Cloud helpt Microsoft vooruit

REDMOND - Microsoft heeft vorig kwartaal een iets hogere winst en omzet geboekt dan een jaar eerder. Het softwarebedrijf profiteerde daarbij opnieuw van groei bij de levering van software via internet (de cloud).

Door ANP - 26-1-2017, 22:42 (Update 26-1-2017, 22:42)

Microsoft meldde donderdag een omzet van 24,1 miljard dollar over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Dat was 1 procent hoger dan een jaar eerder. De nettowinst liep met 4 procent op naar 5,2 miljard dollar. De omzet en winst vielen, gecorrigeerd voor enkele eenmalige posten, hoger uit dan analisten in doorsnee hadden voorspeld.

Microsoft rondde gedurende het kwartaal de overname van de zakelijke netwerksite LinkedIn af. In de periode sinds begin december leverde dat bedrijf een bijdrage van 228 miljoen dollar aan de omzet van Microsoft, met een nettoverlies van 100 miljoen dollar.