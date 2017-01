Integriteitschef VW na jaar al weer weg

WOLFSBURG - Het hoofd integriteit van Volkswagen vertrekt na ruim een jaar alweer bij de Duitse autobouwer. Christine Hohmann-Dennhardt stapt op vanwege een verschil van inzicht met andere bestuurders over de verantwoordelijkheden die hoorden bij haar functie.

Door ANP - 26-1-2017, 18:56 (Update 26-1-2017, 18:56)

Volkswagen had haar post begin vorig jaar in het leven geroepen als antwoord op het dieselschandaal waarin het concern enkele maanden daarvoor verzeild was geraakt. Zo kreeg de onderneming binnen de hoogste gelederen van de organisatie iemand om toe te zien op het naleven van de regels en integriteit (compliance).

Volkswagen raakte in september 2015 in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens. De kwestie heeft al geleid tot vele miljarden aan boetes.

Hohmann-Dennhardt was afkomstig van Daimler en werkte eerder als rechter bij het Duitse hooggerechtshof. Ze was het eerste vrouwelijke bestuurslid bij Volkswagen ooit. De al bij de autobouwer actieve Hiltrud Werner is aangesteld als haar opvolger.