ANP Wall Street verwerkt cijferregen

NEW YORK - Beleggers op Wall Street verwerken donderdag een stortvloed aan bedrijfsresultaten. Onder meer machinebouwer Caterpillar en de autobouwers Ford en Fiat-Chrysler openden de boeken. De aandelenbeurzen in New York lijken hun opmars voort te zetten, na de recordstanden een dag eerder voor zowel de Dow-Jonesindex, de S&P 500 als de Nasdaq.

Door ANP - 26-1-2017, 15:11 (Update 26-1-2017, 15:11)

Caterpillar dook in de rode cijfers en herhaalde dat analisten een te rooskleurig beeld hebben van de omzet en winst van het bedrijf in het lopende jaar. De markt is moeilijk en eventuele opbrengsten van de verwachte bouwplannen van president Donald Trump worden pas aan het einde van het jaar verwacht.

Ford zag zijn winst afgelopen jaar fors lager uitpakken. Het resultaat van de autofabrikant werd gedrukt door een fikse pensioenlast. Concurrent Fiat-Chrysler zag zijn winst in 2016 juist flink stijgen. Het Italiaans-Amerikaanse concern verkocht nagenoeg evenveel auto's, maar krikte wel de verkoop van de duurdere modellen op.

Dow Chemical

Het Amerikaanse chemieconcern Dow Chemical blijft het goed doen. Het concern, dat staat voor een megafusie met branchegenoot DuPont, wist zijn verkopen in het vierde kwartaal van 2016 verder op te voeren. Daarnaast viel de operationele winst hoger uit dan verwacht

Bij de overige bedrijven die met cijfers kwamen presenteerde Baker Hughes een groter verlies van verwacht. Ook meldde de oliedienstverlener de broekriem verder aan te gaan halen. Investeringsmaatschappij Blackstone keek terug op een sterk laatste kwartaal. De winst steeg met 86 procent. Chipgigant Qualcomm, dat verwikkeld is in juridische sores, zag zijn winst fors dalen.

Comcast

Verder kwamen onder meer farmaceut Bristol Myers Squibb, kabelaar Comcast, biotechnoloog Biogen, defensieconcern Northrop Grumman, eBay en telecomconcern AT&T met bedrijfsresultaten naar buiten. Nabeurs voegen Google-moederbedrijf Alphabet, chipfabrikant Intel, Starbucks en Microsoft zich nog bij dit gezelschap.

De Dow sloot woensdag 0,8 procent hoger op 20.068,51 punten. Daarmee werd eindelijk de mijlpaal van 20.000 punten bereikt, waar al geruime tijd tegenaan werd gehikt. De hoogste stand van de dag was 20.082 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent naar 2298,37 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 5656,34 punten.