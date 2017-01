Tegenvallers drukken Caterpillar in het rood

PEORIA - Afschrijvingen en hoger dan verwachte reorganisatiekosten hebben de Amerikaanse machinebouwer Caterpillar afgelopen kwartaal fors dieper in de rode cijfers gedrukt. Ook over heel 2016 zette de fabrikant van zware machines voor de industrie, land- en mijnbouw een verlies in de boeken, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers.

Door ANP - 26-1-2017, 14:10 (Update 26-1-2017, 14:10)

Caterpillar kampt nog altijd met de gevolgen van de neergang in de energie- en grondstoffenbranche. Het bedrijf zag de omzet in het vierde kwartaal met 13 procent dalen naar een kleine 9,6 miljard dollar (8,9 miljard euro). Onder de streep kwam het concern 1,2 miljard dollar tekort, tegen een verlies van 94 miljoen dollar een jaar eerder.

Over heel 2016 vielen de opbrengsten met bijna een vijfde terug tot 35,8 miljard dollar. Caterpillar boekte een jaarverlies van 67 miljoen dollar, tegen een winst van 2,5 miljard dollar in 2015.