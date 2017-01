Mediabedrijf Audax verdubbelt winst

GILZE - Mediabedrijf Audax heeft zijn winst afgelopen jaar verdubbeld, ondanks een licht dalende omzet. Dat maakte het moederbedrijf van weekbladen als Weekend, Party en Vriendin, maar ook van onder meer de boekenwinkelketen AKO, donderdag bekend.

Volgens voorlopige cijfers hield Audax onder de streep 550.000 euro over, tegen 270.000 euro een jaar eerder. De omzet bedroeg 227 miljoen euro. Dat is 3 procent minder dan in 2015. Het bedrijf wijt die afname onder meer aan het feit dat het voorgaande boekjaar een week meer telde, en aan de beëindiging van sommige activiteiten.

De boekhandels van AKO lieten volgens Audax wel ,,mooie groeicijfers'' zien. Dat geldt eveneens voor de logistieke tak, die zich naast de distributie van kranten en tijdschriften onder meer bezighoudt met post- en pakketbezorging.