Pensioenlast drukte winst Ford in 2016

DEARBORN - Autofabrikant Ford heeft afgelopen jaar minder winst in de boeken gezet dan in 2015. Dat komt voornamelijk door een fikse pensioenlast. De omzet ging wel licht omhoog, vooral dankzij sterkere verkopen in Azië. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarresultaten.

Door ANP - 26-1-2017, 13:40 (Update 26-1-2017, 13:40)

Ford verkocht wereldwijd 6,7 miljoen auto's, iets meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 1,4 procent tot een kleine 152 miljard dollar (142 miljard euro). Onder de streep hield het autoconcern 4,6 miljard dollar over, tegen 7,4 miljard dollar een jaar eerder. In het resultaat zit een pensioenlast van 3 miljard dollar voor belastingen verwerkt.

Ook exclusief eenmalige posten, en voor belastingen, viel de winst van Ford lager uit. Die daling bleef wel beperkt tot een kleine 4 procent, naar 10,4 miljard dollar. Per aandeel komt de winst overeen met wat analisten gemiddeld hadden voorspeld.