ANP Samsonite pakt mogelijk zijn koffers naar VS

LUXEMBURG - Samsonite overweegt een deel van zijn productie te verplaatsen van Azië naar de Verenigde Staten. De grootste fabrikant van koffers en tassen ter wereld lijkt daarmee gehoor te geven aan de oproep van president Donald Trump, die banen terughalen naar de VS tot prioriteit heeft bestempeld.

Door ANP - 26-1-2017, 12:22 (Update 26-1-2017, 12:22)

,,We onderzoeken inderdaad de mogelijkheid tot het verplaatsen van onze productie naar de VS. Het onderzoek loopt nog dus we kunnen nog niet ingaan op de timing en omvang daarvan", zei een woordvoerder van Samsonite in een e-mail.

Het van oorsprong Amerikaanse, maar officieel in Luxemburg gevestigde Samsonite behaalt ongeveer 40 procent van zijn omzet in de VS. De zegsman ging niet direct in op de uitspraken van Trump. Volgens hem zou een eventuele verplaatsing het bedrijf in staat stellen sneller te reageren op veranderingen in de markt en transportkosten te besparen.