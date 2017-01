Omzet Tele2 stagneert ondanks klantenaanwas

STOCKHOLM - Telecomprovider Tele2 heeft de omzet in Nederland afgelopen kwartaal zien stagneren. Dit ondanks een verdere groei van het aantal mobiele klanten, dat toenam tot meer dan een miljoen. Dat blijkt uit de vierdekwartaalresultaten die het Zweedse bedrijf donderdag publiceerde.

Door ANP - 26-1-2017, 11:22 (Update 26-1-2017, 11:22)

Tele2 behaalde in ons land een omzet van 1,6 miljard Zweedse kroon (167 miljoen euro), nagenoeg evenveel als een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 23 miljoen kroon negatief, tegen een positief resultaat van 38 miljoen kroon een jaar eerder. Het verlies is veroorzaakt door een schikking in een niet nader toegelicht dispuut.

In thuismarkt Zweden liet Tele2 wel groei zien. De totale omzet van het telecomconcern nam vooral daardoor met ruim een zesde toe tot 8,2 miljard kroon. Het bedrijfsresultaat viel met 1,5 miljard kroon zo'n 7 procent hoger uit dan in het laatste kwartaal van 2015.