AEX opent met winst

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is de sessie woensdag met winst geopend. Ook elders in Europa gingen graadmeters omhoog. Daarmee volgden de graadmeters het voorbeeld van de Amerikaanse en Aziatische beurzen. Vastgoedfondsen Eurocommercial Properties en Wereldhave behoorden op Beursplein 5 tot de opvallendste dalers.

Door ANP - 25-1-2017, 9:35 (Update 25-1-2017, 9:35)

De AEX-index opende de midweekse sessie met een winst van 0,7 procent tot 486,30 punten. De MidKap noteerde 0,4 procent hoger op 691,53 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent.

AkzoNobel was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,6 procent. KPN sloot de rij onder de hoofdfondsen met een verlies van 0,6 procent. In de MidKap leverden Eurocommercial Properties en Wereldhave tot 1,2 procent in na adviesverlagingen bij Goldman Sachs.