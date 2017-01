Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in vijf jaar

DEN HAAG - Het aantal nieuwbouwwoningen dat vorig jaar gereedkwam was het hoogste in vijf jaar. Toch bleef de oplevering van nieuwe huizen nog ver achter bij de periode voor de crisis, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door ANP - 25-1-2017, 3:13 (Update 25-1-2017, 3:13)

Bij elkaar ging het vorig jaar om bijna 54.000 nieuwbouwwoningen. Dat is ruim 11 procent meer dan in 2015 en het hoogste aantal sinds 2012. Vooral in Zuid-Holland is stevig bijgebouwd.

Tussen 2000 en 2009 werden er jaarlijks echter zeker 76.000 woningen uit de grond gestampt in Nederland. Onder meer makelaarsorganisatie NVM klaagt al een tijdje dat er de laatste jaren structureel te weinig nieuwbouwwoningen bijkomen. Dat drijft de prijs en daarmee de betaalbaarheid van huizen flink op.

Het economisch bureau van ABN AMRO voorzag eerder deze week dat de nieuwbouwproductie in 2017 waarschijnlijk een tijdelijke dip laat zien. De bank baseerde zich daarbij op het aantal bouwvergunningen voor woningen dat afgelopen jaar is vergeven. Dat waren er iets minder dan in 2015. Sinds mei vorig jaar is het aantal vergunningen wel weer aan het oplopen. Daarom ligt het in de verwachting dat de daling in de nieuwbouw dit jaar van korte duur zal zijn en dat deze in 2018 weer zal aantrekken.

Nederland telde eind vorig jaar in totaal bijna 7,7 miljoen woningen.