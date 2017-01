Intesa bevestigt interesse in Generali

MILAAN - De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo bekijkt de mogelijkheden om samen te gaan met verzekeraar Generali. Dat bevestigde de bank dinsdagavond, nadat geruchten over een mogelijke deal eerder op de dag voor veel beroering hadden gezorgd in de financiële sector van Italië.

Door ANP - 24-1-2017, 21:26 (Update 24-1-2017, 21:26)

Volgens Intesa passen de overwegingen rond Generali in zijn ambitie om te groeien op het gebied van onder meer vermogensbeheer en verzekeringen. De bank benadrukte dat alle mogelijke kansen om zijn positie te versterken nauwkeurig worden onderzocht.

De Italiaanse krant La Repubblica meldde eerder op de dag al dat Intesa denkt aan een overname van Generali. Dat bericht joeg de beurswaarde van de verzekeraar op, terwijl Intesa juist het grootste koersverlies van de afgelopen maand moest slikken. Bestuurders van beide bedrijven zouden zich de komende dagen bij de Italiaanse toezichthouder Consob nader moeten verklaren.

Unicredit

Ook vertegenwoordigers van Unicredit, de grootste bank van het land, zouden op het matje worden geroepen vanwege een mogelijke rol bij een eventuele deal. Unicredit houdt een minderheidsbelang in Mediobanca, dat zelf weer de grootste aandeelhouder is van Generali. Dat bedrijf nam eerder deze week op zijn beurt zelf een belang van 3 procent in Intesa.

Generali heeft een marktwaarde van zo'n 24 miljard euro. Een overname door Intesa zou dan ook een enorme invloed hebben op de financiële sector van Italië. Intesa is al groot op het gebied van levensverzekeringen, maar zou via Generali en diens grote netwerk ook kunnen groeien op het gebied van andere verzekeringen.