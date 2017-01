Philips verliezer in vlakke AEX

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag zonder grote uitslagen gesloten. In Amsterdam was Philips een van de meest in het oog springende verliezers, na de melding van nieuwe problemen in een fabriek in de VS. De exploitant van brillenwinkelketens GrandVision was de grote winnaar op het Damrak na positief ontvangen kwartaalcijfers.

Door ANP - 24-1-2017, 17:44 (Update 24-1-2017, 17:51)

De Amsterdamse AEX-index sloot met een winst van 0,1 procent op 483,05 punten. De MidKap steeg 0,3 procent naar 688,86 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt kregen er 0,2 en 0,4 procent bij. De FTSE in Londen sloot nagenoeg onveranderd.

Philips hoorde met een min van 1,8 procent bij de grootste verliezers in de AEX. Het zorgtechnologieconcern heeft het opnieuw aan de stok met de Amerikaanse autoriteiten. Ditmaal gaat het om onvolkomenheden die keuringsdienst FDA heeft gezien bij de productie van defibrillatoren. Philips wist afgelopen kwartaal wel zijn omzet te laten stijgen en boekte winst, na het verlies van een jaar eerder.

GrandVision

Philips stond lange tijd onderaan de AEX, maar aan het einde van de dag deden KPN en biotechnoloog Galapagos het met minnen van 2 procent nog iets slechter. Altice, Aalberts Industries en Aegon waren de sterkste stijgers in de hoofdindex met winsten van 1,5 tot 2,5 procent.

In de MidKap was GrandVision de grote uitblinker met een plus van ruim 5 procent. Het moederconcern van ketens als Pearle en EyeWish zag in de afgelopen periode de omzet verder toenemen en handhaafde zijn doelstellingen voor de middellange termijn.

In Londen verloor telecomconcern BT Group ruim een vijfde van zijn beurswaarde. De boekhoudproblemen bij de Italiaanse tak van BT zijn veel erger dan gedacht en het bedrijf moet daarom veel meer afschrijven. Luchtvaartmaatschappij easyJet leverde 9 procent in. Volgens de prijsvechter zullen het zwakke Britse pond en de hogere brandstofkosten zwaarder wegen in 2017 dan eerder werd gedacht.

Euro

De Italiaanse verzekeraar Generali werd in Milaan 8 procent meer waard door berichten dat de bank Intesa Sanpaolo (min 4,4 procent) zou overwegen het bedrijf over te nemen. De grootste aandeelhouder van Generali, Mediobanca, won bijna 6 procent aan waarde.

De euro was 1,0750 dollar waard, tegen 1,0741 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 53,38 dollar en Brent werd 0,8 procent duurder bij 55,66 dollar per vat.