ANP Wall Street opent licht in de plus

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten geopend. Beleggers verwerken een stroom kwartaalresultaten, waaronder die van 3M, Kimberly-Clark, DuPont, Verizon, Johnson & Johnson en Alibaba.

Door ANP - 24-1-2017, 15:45 (Update 24-1-2017, 15:45)

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,1 procent in de plus op 19.816 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent naar 2269 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 5573 punten.

Telecombedrijf Verizon bungelde met een min van ruim 4 procent onderaan de Dow Jones, na tegenvallende kwartaalresultaten. Hoewel de kwartaalomzet iets beter was dan verwacht, bleef de winst achter bij de gemiddelde prognoses. Farmaceut Johnson & Johnson volgde met een verlies van 2 procent. De winstverwachting die het bedrijf uitsprak voor 2017 voldeed niet aan de verwachtingen van analisten. J&J onderzoekt daarnaast de strategische opties voor zijn diabetesonderdelen.

Het industriële concern 3M leverde 1 procent in. Dat bedrijf had afgelopen maanden veel last van de sterke Amerikaanse dollar, die de opbrengsten in andere valuta's drukte. Het in New York genoteerde Chinese internetbedrijf Alibaba won bijna 4 procent dankzij zonnige voorspellingen voor de komende tijd.