Europese beursgraadmeters in het rood

ANP Europese beursgraadmeters in het rood

AMSTERDAM - De Europese beurzen stonden maandag in de middaghandel in de min. In Amsterdam ontpopte Philips Lighting zich na een mooie openingswinst als grote verliezer. Verder vielen financiële fondsen in Europa in negatieve zin op.

Door ANP - 23-1-2017, 15:50 (Update 23-1-2017, 16:46)

De AEX noteerde kort na de opening van de Amerikaanse beurzen 0,3 procent lager op 484,38 punten. De MidKap ging 0,3 procent omhoog naar 687,03 punten. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren 0,3 tot 0,5 procent.

Bij Philips Lighting ging na een voortvarende start al snel het licht uit. Het aandeel was met een verlies van 2 procent de grootste daler in de MidKap. Het dividend en de inkoop van aandelen die Philips Lighting aankondigde boden toch geen tegenwicht aan de licht teleurstellende cijfers van het bedrijf.

Aalberts Industries

Aalberts Industries was de sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak. De industrieel toeleverancier won 1,4 procent. KPN (min 1,5 procent) was een van de grootste verliezer onder de hoofdfondsen na adviesverlagingen. Volgens analisten van KBC zal de telecomaanbieder onder meer te maken krijgen met meer concurrentie, zowel op de zakelijke als de mobiele markt.

Banken en verzekeraars als ABN Amro, ING, Aegon en NN Group leverden 0,5 procent tot 1,2 procent in. Ook elders in Europa had de financiële sector het moeilijk. Zo verloren RBS, Barclays en HSBC in Londen tot 2 procent, leverde Commerzbank in Frankfurt 1,6 procent in en daalden Société Générale, Crédit Agricole en BNP Paribas in Parijs tot 1,8 procent.

TMG

TMG won bij de kleinere fondsen 2,3 procent tot 5,94 euro. John de Mol is bereid om 5,90 euro per aandeel TMG te betalen, 65 eurocent meer dan het Belgische Mediahuis en de familie Van Puijenbroek tot dusver op tafel hebben gelegd. Het tegenbod komt niet uit de lucht vallen. Vorige week bleek al dat De Mol een belang had opgebouwd in TMG van iets meer dan 20 procent.

De prijs van Amerikaanse olie daalde maandag 1,1 procent tot 52,59 dollar per vat. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper bij 54,98 dollar per vat. De euro werd voor 1,0710 dollar verhandeld, tegen 1,0680 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.