Sprint stapt in muziekdienst Tidal

ANP Sprint stapt in muziekdienst Tidal

NEW YORK - Het Amerikaanse telecombedrijf Sprint heeft een belang van 33 procent genomen in de muziekstreamingdienst Tidal. Dat maakte Sprint maandag bekend, zonder aan te geven hoeveel geld er voor het belang is betaald.

Door ANP - 23-1-2017, 14:58 (Update 23-1-2017, 14:58)

De deal moet er onder meer voor zorgen dat de circa 45 miljoen klanten van Sprint worden voorzien van exclusief materiaal door de artiesten die zich hebben verbonden aan Tidal. Dat van oorsprong Noorse bedrijf werd bijna twee jaar geleden overgenomen door rapper Jay-Z, die de dienst samen met enkele andere muzikanten exploiteert.

Tidal is in 52 landen beschikbaar en biedt een catalogus van ruim 42,5 miljoen liedjes. De dienst profileert zich als premium merk met een hoge geluidskwaliteit.