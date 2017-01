Société Générale schikt in VS voor hypotheken

NEW YORK - Société Générale heeft voor 50 miljoen dollar met justitie in de Verenigde Staten geschikt in een zaak over hypotheken. De Franse bank werd aangeklaagd omdat het de waarde van beleggingen in hypotheken onjuist zou hebben weergegeven aan investeerders. Die verloren daardoor veel geld.

Door ANP - 20-1-2017, 20:06 (Update 20-1-2017, 20:06)

Uit onderzoek bleek dat 40 procent van de onderzochte leningen niet aan de overheidseisen voldeed. De bank erkende fout te hebben gehandeld. Met de schikking voorkomt het verdere strafvervolging.

Diverse andere banken in de VS en uit Europa gingen SocGen al voor in verband met aanverwante praktijken. Zo moest Deutsche Bank meest recentelijk 7,2 miljard dollar aan boete en schadevergoeding betalen.

De boete komt voort uit een initiatief van voormalig president Barack Obama in 2012. Die wilde banken verantwoordelijk houden voor de hypotheekproducten die ze verkochten terwijl ze investeerders misleidden over de risico's. De praktijken speelden een grote rol bij het ontstaan van de financiële crisis.