SBM Offshore grote winnaar in AEX

AMSTERDAM - De Europese beursgraadmeters zijn vrijdag overwegend met kleine plussen gesloten. In Amsterdam was oliedienstverlener SBM Offshore de grote uitblinker. Beleggers toonden zich afwachtend in aanloop naar de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. De rally sinds zijn verkiezingsoverwinning is de laatste weken stilgevallen.

Door ANP - 20-1-2017, 17:45 (Update 20-1-2017, 17:45)

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,3 procent hoger op 485,98 punten. De MidKap daalde 0,1 procent naar 684,88 punten. De belangrijkste graadmeters van de aandelenbeurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent. Londen leverde 0,1 procent in.

SBM Offshore dikte 4,7 procent aan. Analisten van NIBC Markets schaarden het aandeel bij hun zeven favorieten voor de komende maanden. Verder waren AkzoNobel (plus 1,7 procent) en ABN AMRO (plus 0,5 procent) onder de winnaars na positieve analistenrapporten.