Koekfabrikant Verkade schrapt banen

ZAANDAM - Koekfabrikant Koninklijke Verkade snijdt in zijn personeelsbestand om het bedrijf concurrerend te houden. Bij de fabriek in Zaandam worden 87 van de bijna 300 banen geschrapt, werd vrijdag aangekondigd.

Door ANP - 20-1-2017, 13:22 (Update 20-1-2017, 13:22)

Reden is dat de vraag naar producten van Verkade in het buitenland is teruggelopen. ,,In Zaandam gaan we ons in de nabije toekomst meer richten op het bedienen van onze regio'', verklaart Dick Kuiper, productiedirecteur bij Verkade. De Noord-Hollandse zoetwarenmaker is tegenwoordig onderdeel van het internationale koekjes- en chocoladeconcern Pladis, dat fabrieken heeft in dertien landen. Die moet het wat betreft groei meer hebben van andere producten.

Het in de negentiende eeuw opgerichte Verkade is al sinds 1990 in buitenlandse handen. Er zijn de afgelopen decennia al vele banen bij het bedrijf verdwenen. Verkade gaat binnenkort met de vakbonden om de tafel over het opstellen van een sociaal plan.