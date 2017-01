Magere decembermaand voor Britse winkeliers

LONDEN - Winkeliers in het Verenigd Koninkrijk lijken uitgerekend in de belangrijke decembermaand echt last te hebben gekregen van de waardedaling van het Britse pond. De winkelverkopen namen met 1,9 procent af ten opzichte van de voorgaande maand. Dat is de sterkste daling in bijna vijf jaar.

Door ANP - 20-1-2017, 11:45 (Update 20-1-2017, 11:45)

Tot dusver leek de kooplust van de Britten niet te lijden onder de onzekerheid rond het aanstaande vertrek van het land uit de Europese Unie. Maar het zwakkere pond maakt veel producten duurder en dat heeft de verkopen mogelijk afgeremd. Ook speelt wellicht mee dat veel koopjesjagers al eind november kerstcadeaus kochten, om te kunnen profiteren van de kortingen die rond Black Friday werden gegeven.

De winkelverkopen lagen wel 4,3 procent hoger dan in december 2015. Daarmee lag de groei op jaarbasis echter fors lager dan in voorgaande maanden.