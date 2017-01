Economische groei China laagst sinds 1990

PEKING - De groei van de Chinese economie is afgelopen jaar afgezwakt tot het laagste tempo sinds 1990. In de laatste drie maanden van het jaar lag de groei voor het eerst in twee jaar wel iets hoger dan in het voorgaande kwartaal, bleek vrijdag uit eerste schattingen van de Chinese overheid.

Door ANP - 20-1-2017, 7:53 (Update 20-1-2017, 7:53)

's Werelds op een na grootste economie groeide vorig jaar met 6,7 procent, na een vooruitgang met 6,9 procent in 2015. Ondanks de verdere afzwakking voldeed de economie aan de doelstellingen van de Chinese regering, die mikt op een jaarlijkse groei van 6,5 tot 7 procent.

China probeert zijn economie te stabiliseren na jaren van uitbundige groei, die gepaard ging met een forse opbouw van schulden. Afgelopen jaar werd de groei vooral gesteund door de binnenlandse consumptie die inmiddels goed is voor bijna twee derde van de totale economie. De consumptie neemt daardoor steeds meer de rol van economische motor over van de export en de investeringen.

Algemeen wordt verwacht dat de Chinese economie de komende jaren verder afkoelt. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde vorige week een groei van 6,5 procent voor China dit jaar. Voor 2018 wordt een plus van 6 procent voorzien.

In het laatste kwartaal van 2016 werd de Chinese economie 6,8 procent groter, na een plus van 6,7 procent in de drie voorgaande maanden.