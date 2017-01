Nikkei boekt kleine winst

TOKIO - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een kleine winst het weekeinde ingegaan. Daarmee was Tokio een positieve uitzondering in het Verre Oosten, waar graadmeters verder vooral in de min doken. Beleggers in Azië reageerden onder meer op de groei van de Chinese economie. Die is het afgelopen jaar afgezwakt tot het laagste tempo sinds 1990.

Door ANP - 20-1-2017, 7:47 (Update 20-1-2017, 7:47)

's Werelds op een na grootste economie groeide vorig jaar met 6,7 procent, na een vooruitgang met 6,9 procent in 2015. Ondanks de verdere afzwakking voldeed de economie aan de doelstellingen van de Chinese regering, die mikt op een jaarlijkse groei van 6,5 tot 7 procent.

De Nikkei-index eindigde de sessie uiteindelijk 0,3 procent hoger op 19.137,91 punten. Elders in Azië noteerden graadmeters overwegend lager. De Kospi in Seoul sloot 0,2 procent in de min, terwijl de All Ordinaries in Sydney 0,7 procent inleverde. De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent lager. In Shanghai won de hoofdgraadmeter 0,6 procent.