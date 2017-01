'AEX opent met winst'

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag naar verwachting met een kleine winst. Aan het Damrak staat Ahold Delhaize in de belangstelling na de publicatie van de omzetcijfers van het vierde kwartaal. Verder wordt uitgekeken naar de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), hoewel daar geen vuurwerk van wordt verwacht.

Door ANP - 19-1-2017, 8:23 (Update 19-1-2017, 8:23)

Ahold Delhaize meldde een omzetgroei van bijna 3 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar. Daarmee kwamen de voor de fusie, wisselkoerseffecten en koopdagverschillen gecorrigeerde cijfers overeen met de verwachtingen van analisten. De groei was grotendeels te danken aan de activiteiten in Nederland, waar onder meer de toename van de bestellingen via internet voor een verkoopplus van 6,6 procent zorgden.

In de AEX krijgt Philips mogelijk een zetje door positieve uitlatingen van analisten van ING. Zij voorzien verdere verbetering in de marges van het zorgtechnologiebedrijf en zetten het aandeel Philips op hun kooplijst.

ECB

Digitaal beveiliger Gemalto valt daarentegen niet langer in de smaak bij Goldman Sachs. De Amerikaanse bank gaf een verkoopadvies voor het AEX-bedrijf, waar het eerder nog neutraal over was.

De ECB brengt donderdag naar verwachting geen wijzigingen aan in het monetaire beleid.

Euro

De AEX eindigde woensdag met een winst van 0,6 procent op 484,75 punten. De MidKap sloot 0,3 procent hoger op 688,74 punten. In Frankfurt en Londen stonden plussen tot 0,5 procent op de koersenborden. Parijs ging 0,1 procent omlaag. De graadmeters in New York sloten zonder grote uitslagen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging donderdag voorbeurs 1 procent omhoog naar 51,58 dollar. Brent werd 1,1 procent duurder bij 54,59 dollar per vat. De euro werd voor 1,0640 dollar verhandeld, tegen 1,0635 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.