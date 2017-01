Kleine uitslagen op Wall Street

ANP Kleine uitslagen op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York bleven woensdag halverwege de sessie dicht bij huis. Beleggers verwerkten onder meer resultaten van de grote banken Goldman Sachs en Citigroup. Ook werden cijfers bekend over de inflatie en de industriële productie in de VS.

Door ANP - 18-1-2017, 19:47 (Update 18-1-2017, 19:47)

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent lager op 19.778 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2266 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq noteerde nagenoeg vlak op 5537 punten.

Goldman Sachs en Citigroup maakten winstcijfers bekend die beter waren dan verwacht, vooral geholpen door hogere inkomsten uit de handel in obligaties. Toch leverden de banken aan beurswaarde in. Goldman Sachs verloor 0,7 procent, terwijl Citigroup 1,5 procent kwijtspeelde.

Target

Winkelketen Target verloor bijna 6 procent. Het bedrijf gaf een winstwaarschuwing voor het lopende vierde kwartaal, na een tegenvallende feestdagenverkoop. United Continental zag zijn beurswaarde 0,7 procent slinken. Het luchtvaartconcern kwam met kwartaalcijfers naar buiten die iets beter waren dan verwacht, vooral door een opleving van de boekingen in november en december.

Overnamenieuws zorgde voor een koerssprong van een derde bij CoLucid Pharmaceuticals. Het concern dat medicijnen maakt tegen migraine wordt voor 960 miljoen dollar overgenomen door farmaceut Eli Lilly (plus 0,9 procent).

Verder viel de winst van chipmaker Qualcomm van 1,3 procent op. Volgens analisten is het niet zeker dat autoriteiten een antitrustzaak tegen het bedrijf aanspannen. Mededingingsautoriteiten beschuldigen Qualcomm dinsdag van oneerlijke praktijken bij de verkoop van licenties.

Inflatie

De Amerikaanse overheid maakte verder bekend dat de inflatie in december uitkwam op 2,1 procent op jaarbasis, tegen 1,7 procent in november. De productie van de industrie steeg in december met 0,8 procent op maandbasis. De stijging viel daarmee hoger uit dan verwacht.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,2 procent tot 51,33 dollar. Brentolie verloor ook 2,2 procent, tot 54,28 dollar per vat. De euro was 1,0677 dollar waard, tegen 1,0683 dollar bij het Europese slot.