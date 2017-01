Belgische bonden gaan weer praten met ING

BRUSSEL - De Belgische vakbonden gaan volgende week woensdag weer om de tafel met ING over de in het najaar aangekondigde reorganisatie. De bonden hadden het overleg vorige week opgeschort, omdat de bank een voorstel over arbeidstijdverkorting om het aantal gedwongen ontslagen terug te dringen had afgewezen.

Door ANP - 18-1-2017, 16:02 (Update 18-1-2017, 16:02)

De ING-directie toonde zich woensdagochtend bereid te praten over vermindering van het aantal ontslagen, het behoud van meer kantoren en vertrekregelingen, lieten de bonden weten aan persbureau Belga. Honderden medewerkers stelden zich de afgelopen dagen op achter de bonden en dat zou indruk hebben gemaakt.

De directie is blij met de ,,constructieve sfeer’’, maar stelt geen concessies te hebben gedaan. ,,Voor ons was de deur niet dicht.’’

ING kondigde afgelopen najaar plannen aan om zo'n 7000 banen te schrappen, waarvan 3500 in België.