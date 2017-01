Rustige opening op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerken onder meer cijfers van de grote banken Goldman Sachs en Citigroup. Verder wordt uitgekeken naar een toespraak van Fed-voorzitter Janet Yellen.

Door ANP - 18-1-2017, 15:59 (Update 18-1-2017, 15:59)

De leidende Dow-Jonesindex opende de sessie met een verlies van 0,2 procent tot 19.791 punten. De brede S&P 500 stond vlak op 2267 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent vooruit tot 5545 punten.

Goldman Sachs en Citigroup maakten winstcijfers bekend die beter waren dan verwacht, vooral geholpen door hogere inkomsten uit de handel in obligaties. Toch leverden de banken aan beurswaarde in. Goldman Sachs verloor 1 procent terwijl Citigroup 0,9 procent kwijtspeelde.

Winkelketen Target verloor in de openingsminuten 4,5 procent. Het bedrijf gaf een winstwaarschuwing voor het lopende vierde kwartaal, na een tegenvallende feestdagenverkoop.